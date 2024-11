Italia-Francia, tutto esaurito a San Siro: presente anche Marotta!

San Siro sarà il palcoscenico di un’attesissima Italia-Francia, ultima partita del Gruppo 2 della Nations League 2024/25. Presente in tribuna anche il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta.

TUTTO ESAURITO – La partita di Nations League tra Italia e Francia, in programma domenica 17 novembre 2024 alle 20:45, sarà giocata in un San Siro gremito. Con 68.000 biglietti venduti, lo stadio milanese sarà il teatro di una serata che si preannuncia memorabile. Questo match, ultimo del Gruppo 2, vede entrambe le squadre già qualificate ai quarti di finale, ma con il primo posto del girone ancora in bilico. L’Italia arriva con il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione per mantenere la vetta della classifica. Anche una sconfitta con un gol di scarto potrebbe garantire agli Azzurri il primo posto, un traguardo importante per presentarsi come testa di serie al sorteggio dei quarti di finale, che si terrà venerdì 22 novembre a Nyon.

Inter presente a San Siro per Italia-Francia

PRESENTE IL PRESIDENTE – Ad aggiungere ulteriore fascino alla serata, sugli spalti saranno presenti non solo migliaia di tifosi, ma anche un parterre di leggende e personalità di spicco. Tra i rappresentanti istituzionali attesi ci sono il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta. Presente anche il dirigente del Milan, Zlatan Ibrahimovic in veste di senior advisor del Milan, e Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza. Accanto a loro, un nutrito gruppo di ex campioni azzurri che hanno scritto la storia del calcio italiano: Paolo Maldini, Fabio Capello, Giorgio Chiellini, Roberto Donadoni, Christian Vieri, Mauro Tassotti e Pietro Vierchowod. Spiccano anche i Campioni del Mondo 2006, tra cui Daniele De Rossi, Gianluca Zambrotta, Cristian Zaccardo, Vincenzo Iaquinta e Massimo Oddo.