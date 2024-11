Italia-Francia, Spalletti non cambia: tutta l’Inter in campo – CdS

Questa sera si giocherà a San Siro, alle 20.45, Italia-Francia. Una partita decisiva per il primo posto nel girone della UEFA Nations League. Luciano Spalletti, come riporta il Corriere dello Sport, vuole cambiare il meno possibile. Dentro quindi tutti i giocatori dell’Inter a sua disposizione

SCONTRO DIRETTO – Con quattro vittorie e un pareggio, l’Italia comanda il suo girone di UEFA Nations League. Alle spalle la Francia di Didier Deschamps, che gli azzurri affronteranno proprio questa sera a San Siro dopo la vittoria per 1-3 a Parigi nella gara di andata. Luciano Spalletti non ha intenzione di toccare troppo la sua formazione titolare, puntando sui suoi uomini di fiducia per continuare a raccogliere certezze. E anche per raggiungere il primo posto nel girone di UEFA Nations League. Che può rivelarsi anche importante per le qualificazioni al prossimo Mondiale, nelle quali l’Italia – forte già della qualificazione alla fase finale della Nations League – partirà dalla prima fascia. Ma si può sempre migliorare ulteriormente il ranking.

Italia-Francia, le scelte di Luciano Spalletti: tutta l’Inter in campo

(NER)AZZURRI – Luciano Spalletti, come detto, punta tutto sui suoi uomini di fiducia. Gli stessi che in questo “nuovo” corso dell’Italia, dopo la cocente eliminazione per mano della Svizzera a EURO 2024 stanno regalando ottimi risultati (come la sopra citata vittoria proprio sulla Francia a Parigi). Ecco quindi che non ci sono dubbi sulla presenza di tutti i giocatori dell’Inter in campo. Con Alessandro Bastoni regolarmente utilizzato come braccetto sinistro, Federico Dimarco sulla fascia sinistra a tutto campo, Davide Frattesi al centro e Nicolò Barella nuovamente utilizzato sulla trequarti in sostegno all’unica punta, Moise Kean.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Questa, nel dettaglio, la probabile formazione di Luciano Spalletti per Italia-Francia di questa sera: (3-4-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco; Barella; Kean.

Fonte: Corriere dello Sport, Fabrizio Patania