Italia-Francia, una notte speciale a San Siro: tanta Inter torna a casa!

Domenica 17 novembre 2024, San Siro si prepara a vivere un evento speciale: il 41° confronto tra Italia e Francia nella storia del calcio. Una partita dal sapore unico, non solo per l’importanza in chiave Nations League, ma anche per il contesto storico e il forte legame con la città di Milano. Il calcio unisce passato e presente tra i giocatori che saranno impegnati in campo, soprattutto quelli dell’Inter.

A SAN SIRO – L’Italia torna a giocare al “Giuseppe Meazza” quattordici mesi dopo il successo per 2-1 sull’Ucraina, gara che aveva messo in evidenza la classe di Davide Frattesi, autore di una doppietta. Ancora una volta, Milano risponde con entusiasmo, confermando il suo affetto per gli Azzurri. Prima del calcio d’inizio, la FIGC renderà omaggio a Gigi Riva, leggenda del calcio italiano, che il 7 novembre avrebbe compiuto 80 anni. Un tributo doveroso a uno dei simboli della storia azzurra. Francia-Italia rappresenta anche una sorta di derby personale per molti dei protagonisti. Da una parte, il portiere francese Mike Maignan, pilastro del Milan, tornerà sul terreno di gioco che conosce bene. Dall’altra, Gianluigi Donnarumma, suo successore in rossonero, sarà chiamato a guidare la difesa azzurra contro un attacco francese stellare.

Italia Francia, tanti giocatori dell’Inter tornano a casa durante la sosta

NERAZZURRI IN CASA – Italia Francia a San Siro sarà soprattutto la partita degli interisti. Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi e Nicolò Barella saranno i punti fermi della formazione di Luciano Spalletti. Per loro, San Siro non è solo un campo da gioco: è la loro casa. La connessione con i tifosi nerazzurri sarà un ulteriore elemento di carica per i quattro, tutti protagonisti anche nella recente vittoria contro il Belgio in Nations League. Il match assume un significato particolare anche per la rivalità storica tra le due nazioni, che richiama alla memoria sfide epiche come la finale dei Mondiali 2006 e degli Europei 2000. Questa volta, però, l’obiettivo è la qualificazione ai quarti di finale della Nations League, con entrambe le squadre in corsa per il primato nel Gruppo 2.