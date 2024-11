Italia-Francia, per Deschamps Inter ‘a metà’: le probabili scelte – CdS

Si avvicina Italia-Francia di questa sera, sfida di UEFA Nations League che vedrà tante connessioni col mondo Inter. A partire dallo stadio, San Siro, fino ai giocatori impegnati. Anche nei transalpini: secondo la probabile formazione del Corriere dello Sport, spazio a un nerazzurro

LE SCELTE DI DESCHAMPS – Due i giocatori dell’Inter a disposizione di Didier Deschamps in vista di Italia-Francia di UEFA Nations League di questa sera. Se da una parte Luciano Spalletti non rinuncia ai suoi quattro nerazzurri dal primo minuto (Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi e Nicolò Barella), dall’altra il Commissario Tecnico della rappresentativa transalpina manda in campo dal primo minuto soltanto un nerazzurro. Si tratta, chiaramente, di Marcus Thuram, che dovrà guidare un attacco orfano di Kylian Mbappe. Panchina dal primo minuto per Benjamin Pavard.

Italia-Francia, Didier Deschamps studia le sue scelte: Inter ‘a metà’: Thuram sì, Pavard forse

SPAZIO A GARA IN CORSO – Nonostante non giocherà dal primo minuto in Italia-Francia, per Benjamin Pavard potrebbe esserci spazio a gara in corso. Ad ammetterlo lo stesso Didier Deschamps, che nella conferenza stampa afferma come il difensore dell’Inter dovrebbe in ogni caso giocare. Difficile, viste le scelte delle ultime uscite, che possa però farlo dal primo minuto. Con una Francia che avrà quindi un’Inter ‘a metà’: dentro Marcus Thuram, fuori lo stesso Benjamin Pavard.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa la probabile formazione che Didier Deschamps dovrebbe schierare per Italia-Francia di questa sera: Maignan; Digne, Saliba, Maignan, Konate, Koudße; Koné, Rabiot; Nkunku, Coman, Olise; Thuram.

Fonte: Corriere dello Sport, Fabrizio Patania