Italia Femminile, gara da dentro fuori all’Europeo: una dell’Inter nell’undici

L’Italia Femminile è pronta a scendere in campo per una vera e propria gara da dentro-o-fuori all’Europeo, contro il Belgio. Tra le undici titolari scelte da Milena Bertolini, anche una giocatrice dell’Inter.

DECISIVA – L’Italia Femminile non ha scelta questa sera contro il Belgio: sarà necessario vincere per conquistare un posto ai quarti di finale dell’Europeo. Sempre che l’Islanda non riesca a vincere contro la Francia. Tra le undici giocatrici che scenderanno in campo dal primo minuto questa sera, Milena Bertolini ha scelto anche Flaminia Simonetti, centrocampista dell’Inter.