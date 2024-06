Italia, ora Euro2024! Gruppo Inter diviso in due: la scelta di Spalletti – Sky

Completate le due amichevoli l’Italia torna in ritiro e continua a lavorare per Euro2024. Luciano Spalletti opta per una scelta in allenamento che divide il gruppo Inter.

A LAVORO – Con l’amichevole vinta 1-0 contro la Bosnia ieri sera l’Italia ha concluso la prima fase di preparazione verso Euro2024. Il gruppo di Luciano Spalletti, proprio in vista dell’imminente impegno nell’importante competizione, è rientrato da Empoli, dove si è disputata l’amichevole, ed ha fatto subito ritorno a Coverciano. Gli azzurri hanno trascorso la notte in ritiro e adesso sono pronti ad una nuova sessione sul campo, alla quale parteciperanno ovviamente anche i giocatori italiani dell’Inter. Spalletti, dopo la riunione tecnica di questa mattina, ha diviso l’Italia in due gruppi, a lavoro per preparare la prima partita di Euro2024 in programma sabato sera contro l’Albania.

Italia, ecco il programma di lavoro odierno!

DUE GRUPPI – La sessione di lavoro odierna dell’Italia prevede un lavoro differenziato, secondo quelle che sono state le scelte di Luciano Spalletti nella partita giocata ieri allo Stadio ‘Castellani’ contro la Bosnia. Così, dunque, anche il gruppo azzurro dell’Inter si divide. Chi ha avuto la possibilità di mettere minuti nelle gambe nell’ultima amichevole quest’oggi dovrà semplicemente limitarsi al classico lavoro di scarico. Mentre chi non ha calcato il campo ad Empoli scenderà sul campo di Coverciano con l’Under-18 dell’Empoli per alzare un po’ i ritmi di gioco. Dunque, per Davide Frattesi (autore del gol vittoria in Italia-Bosnia), Matteo Darmian e Federico Dimarco, semplice scarico. Alessandro Bastoni sarà impegnato nella partitella in ritiro. Si attendono notizie, invece, per Nicolò Barella, che sta recuperando dall’infortunio.

Fonte: Sky Sport 24 – Marco Nosotti