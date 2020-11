Italia-Estonia: Bastoni torna in gruppo. Ancora in bilico...

Italia-Estonia: Bastoni torna in gruppo. Ancora in bilico l’arrivo di Barella

Condividi questo articolo

Photo 196750577

Il punto in vista di Italia-Estonia, gara amichevole in programma domani allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Buone notizie per Alessandro Bastoni, tornato a lavorare in gruppo dopo il lavoro differenziato di ieri. Dubbi sulla convocazione di Nicolò Barella. I dettagli

TEST MATCH – Alberico Evani (che sostituisce il CT Roberto Mancini) sfoglia la margherita in vista della gara amichevole di domani Italia-Estonia. La selezione azzurra si sta allenando in un contesto molto particolare, dopo le decisioni delle Asl dei giorni scorsi. Nel frattempo, dopo aver svolto ieri lavoro a parte, si sono aggregati al gruppo anche Alessandro Bastoni e Mattia Zaccagni. Alessio Romagnoli prosegue invece le cure a causa dell’infortunio accusato prima di Milan-Verona. In serata raggiungeranno il ritiro azzurro altri 10 calciatori. Si tratta di Donnarumma, Meret, Bonucci, Florenzi, Jorginho, Insigne, Kean. Ferrari, Berardi e Locatelli. Da definire, invece, l’arrivo di Acerbi, Chiesa e Barella. Per Castrovilli e Biraghi non c’è ancora il via libera delle autorità sanitarie competenti. I calciatori della Roma, a seguito delle ulteriori positività riscontrate in questi giorni, sono stati esclusi dalla lista dei convocati. In vista di Italia-Estonia, oggi ha raggiunto la squadra anche il capo delegazione Gianluca Vialli. Per domani è atteso l’arrivo del team manager Gabriele Oriali.