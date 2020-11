Italia domani a Sarajevo, in panchina ci sarÃ  ancora Evani? – Sky

Italia domani a Sarajevo, in panchina ci sarà ancora Evani? – Sky

Alberico Evani Italia

Dopo la fondamentale vittoria contro la Polonia ottenuta ieri sera, l’Italia si prepara per la trasferta di Sarajevo in casa della Bosnia dove gli azzurri, con una vittoria, otterrebbero l’accesso alle final four di Nations League. In panchina dovrebbe esserci ancora Evani in quanto Mancini non risulta ancora guarito dal covid

La nazionale italiana si trova in questo momento a Coverciano dove, secondo quanto riportato da “Sky Sport”, oggi farà i tamponi covid e domani partirà per Sarajevo dove mercoledì scenderà in campo contro la Bosnia con l’obiettivo di vincere per garantirsi l’accesso alla final four di Nations League. Sarà una nazionale azzurra molto probabilmente ancora priva del commissario tecnico Roberto Mancini, che ancora non risulta essere uscito dalla positività al Covid-19. In panchina dovrebbe esserci ancora il vice Alberico Evani.