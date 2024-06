Italia, Dimarco non al meglio: può farcela per la Croazia? Un segnale

L’Italia di Spalletti, che alle ore 18.45 interverrà in conferenza stampa insieme a uno dell’Inter, si è trasferita oggi a Lipsia dove domani sfiderà la Croazia di Dalic nel match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Euro 2024. Dimarco è partito insieme al resto del gruppo: quali sono le sue condizioni?

SUPER MATCH – L’Italia di Luciano Spalletti si gioca la qualificazione agli ottavi di Euro 2024 contro la Croazia, nella sfida in programma lunedì alle ore 21 a Lipsia. Due risultati su tre a disposizione, ma gli azzurri sanno benissimo che bisogna scendere in campo solo per la vittoria. Intanto la squadra si è trasferita a Lipsia dove alle ore 18.45 il primo appuntamento sarà quello in conferenza stampa con Spalletti e Alessandro Bastoni.

Italia, Darmian si candida per una maglia dal 1′ mentre Frattesi va in panchina: dubbio Dimarco ma c’è un indizio

DUBBI – Il CT azzurro pensa a diversi cambi rispetto alla Spagna con Retegui favorito su Scamacca in attacco ma anche Darmian dal 1′ e Frattesi dalla panchina. Il grande dubbio è a centrocampo, dove Jorginho non è certo del posto con Fagioli pronto a fare il suo esordio. L’altro dilemma è legato alle condizioni di Dimarco che contro la Spagna ha subito un colpo che potrebbe tenerlo fuori con la Croazia. Il condizionale è d’obbligo poiché oggi non ha preso parte alla seduta insieme al resto del gruppo ma ha comunque lavorato su un campo adiacente e non è del tutto escluso che possa farcela.

INDIZIO – In attesa che Spalletti chiarisca la situazione in conferenza, c’è un altro segnale che fa ben sperare: Dimarco è regolarmente partito in direzione Lipsia insieme al resto del gruppo. Potrebbe essere un indizio, ma per togliere ogni tipo di dubbio bisogna attendere le dichiarazioni del Commissario Tecnico, in programma alle 18.45.