Italia, il day-after dopo il KO con la Germania: 3 tappe a casa Inter – Sky

L’Italia si è ritrovata ad Appiano Gentile, casa dell’Inter, dopo il KO di ieri con la Germania. Ora si prepara il ritorno. Ecco il programma.

PROGRAMMA – L’Italia ieri sera sera ha perso contro la Germania nell’andata dei quarti di finale di Nations League. Gli azzurri si trovano ancora a casa dell’Inter, ossia ad Appiano Gentile, per programmare adesso la sfida di ritorno in Germania. Marco Nosotti, inviato di Sky Sport, ha presentato in questo modo il day-after della Nazionale di Luciano Spalletti: «L’Italia si è ritrovata nuovamente ad Appiano Gentile, che rimane la sede del ritiro in questo mese di marzo. Domani gli azzurri, dopo l’allenamento mattutino, partiranno alla volta di Dortmund per la gara di ritorno al Westfalenstadion. Ieri sera, ritorno con calma nel ritiro. Oggi scarico e nel pomeriggio lavoreranno chi non giocato o gioco poco. Sarà da capire come starà Riccardo Calafiori. Ci saranno gli accertamenti in giornata. Poi bisognerà capire cosa succederà domenica. Ci sarà Buongiorno, vedremo come sta anche sull’esterno destro Politano, così come Cambiaso». Per quanto riguarda i giocatori dell’Inter impiegati: novanta minuti per Alessandro Bastoni e ottantatré per Nicolò Barella. Sette invece per Davide Frattesi. Con molta probabilità i primi due saranno nuovamente titolari anche in Germania.