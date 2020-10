Italia, Coronavirus in Nazionale: un giocatore positivo. Il nome

Condividi questo articolo

FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio logo Italia

L’Italia, purtroppo, ha un caso di Coronavirus anche in Nazionale. Come da anticipazioni di un’ora fa (vedi articolo) c’è un calciatore degli Azzurri risultato positivo nei tamponi il cui risultato è arrivato oggi. Da Bergamo arriva anche il nome del giocatori che, ovviamente, domani non ci sarà contro l’Olanda.

SOSPIRO DI SOLLIEVO – È Stephan El Shaarawy il giocatore dell’Italia positivo al Coronavirus. Questa mattina, come spiega il responsabile medico della Nazionale Andrea Ferretti, sono arrivati i risultati dei tamponi svolti ieri sera, al rientro dalla Polonia. L’attaccante dello Shanghai Shenhua ha una positività a bassa carica, quindi può essere un falso positivo. Il resto del gruppo è stato testato in tarda mattinata. L’annuncio arriva direttamente dal Gewiss Stadium di Bergamo, all’inizio della conferenza stampa di Roberto Mancini e Giorgio Chiellini. Ora i due presenteranno Italia-Olanda, match di UEFA Nations League in programma domani alle ore 20.45. Per il momento la partita dell’Italia è comunque confermata senza ulteriori variazioni di rosa.