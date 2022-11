Italia, contro l’Austria previsti tanti cambi: tornano altri due dell’Inter – CdS

Gli azzurri sono tornati subito in Italia nella notte e domani torneranno ad allenarsi a porte chiuse. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, contro l’Austria in amichevole cambierà nettamente la formazione con l’inserimento di altri due giocatori dell’Inter.

ALTRI DUE – Mancini e gli azzurri sono rientrati a Firenze con un volo charter atterrato all’aeroporto Peretola intorno alle 3 di notte. Oggi e domani la preparazione riprenderà al Centro Tecnico di Coverciano. Allenamenti (a porte chiuse) nel pomeriggio. Il CT ha intenzione di impiegare l’intero gruppo e ruotare i giocatori, puntando sui big e su alcuni giovani esclusi inizialmente a Tirana. Tra i titolari torneranno due dell’Inter: Francesco Acerbi e Nicolò Barella. Poi anche Pessina, Bastoni e Politano entreranno nel blocco dei titolari in Austria. Possibile nuovo ingresso in corsa per Chiesa. La conferenza stampa è fissata alle 17 . 30. Mancini questa volta opterà per l’allenamento di rifinitura (ore 18) al Prater di Vienna, intitolato a Ernst Happel. Domenica (ore 20,45) l’amichevole con l’Austria.

Fonte: Corriere dello Sport