Italia, cinquina col brivido alla Macedonia del Nord! Gol e tre assist Inter

Non solo il gol di Darmian nella vittoria 5-2 dell’Italia sulla Macedonia del Nord. Fra i quattro titolari dell’Inter (giocano tutti 90′, 28′ per Frattesi) Barella protagonista: due assist, fondamentale sul quarto gol. Uno per Dimarco.

OBIETTIVO VICINO – L’Italia supera la bestia nera Macedonia del Nord. All’Olimpico è 5-2: gli Azzurri agganciano l’Ucraina, non perdendo lunedì lo scontro diretto a Leverkusen sarebbero agli Europei. Sblocca la situazione il gol di Matteo Darmian, uno dei quattro titolari (su cinque convocati) dell’Inter, con la deviazione ravvicinata al 17′ di testa su cross da sinistra di Giacomo Raspadori. In chiusura di primo tempo rigore per l’Italia, per fallo di mano di Nikola Serafimov su girata di Federico Gatti da angolo. Dal dischetto si presenta il rientrante Jorginho, che evidentemente non contento dei due sanguinosissimi errori contro la Svizzera nel 2021 costati i Mondiali fa di nuovo il saltello e se lo fa parare da Stole Dimitrievski. Ma sulla rimessa laterale seguente (di Darmian) proprio Jorginho serve Nicolò Barella, colpo di tacco per Federico Chiesa e tiro sul palo lontano: 2-0 al 41′. Nel terzo dei tre minuti di recupero ancora Chiesa col destro, deviazione di Jovan Manev e doppietta dell’attaccante della Juventus, colpito duro in avvio. Ma la Macedonia del Nord non si arrende nonostante il 3-0 all’intervallo: al 52′ accorcia col subentrato Jani Atanasov, di testa su cross da destra. Poi entra Davide Frattesi, il quinto dell’Inter, al 62′ per Giacomo Bonaventura. Ancora Atanasov, al 74′, calcia da fuori trovando la sfortunata deviazione di Francesco Acerbi per il 3-2. L’Olimpico inizia a rumoreggiare, ma a togliere l’Italia dai guai ci pensa Barella col secondo assist di serata per il tiro a incrociare di Raspadori. Al 93′ assist stavolta di Federico Dimarco, Stephan El Shaarawy gira per il 5-2 dell’Italia.