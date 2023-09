Italia, che delusione! Errore di Donnarumma, ancora uno stop

L’Italia pareggia incredibilmente per 1-1 contro la Macedonia del Nord. All’esordio di Luciano Spalletti non basta la rete di Ciro Immobile.

NUOVO CICLO – Sbaglia ancora l’Italia alla terza partita delle qualificazioni per gli Europei del 2024. La nazionale del nuovo Commissario tecnico Luciano Spalletti pareggia contro la Macedonia del Nord col risultato di 1-1. Non basta ad inizio secondo tempo, al minuto 49 precisamente, il gol di Ciro Immobile alla prima da capitano dell’Italia. All’81 Bardhi segna da punizione sul palo di Gianluigi Donnarumma colpevole. La classifica del gruppo C non sorride agli Azzurri, ora sono 4 punti e 3 lunghezze di distanza dall’Ucraina con una partita in meno. 90 minuti per Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, presente anche Federico Dimarco dell’Inter con 82 minuti giocati.