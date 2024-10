Italia, in campo anche l’Inter: le novità dall’allenamento a -3 dal Belgio!

Al via il ritiro azzurro, con l’Italia attesa in campo giovedì per la sfida di Nations League contro il Belgio. Le novità dall’allenamento, a cui hanno partecipato anche i giocatori dell’Inter.

RITIRO – Torna in campo l’Italia di Luciano Spalletti, che poche ore fa ha introdotto il nuovo slot di impegni di Nations League intervenendo in conferenza stampa. Alla corte del CT azzurro, in quel di Covericano, ci sono ovviamente anche i calciatori dell’Inter, reduci dall’ultima sfida di campionato vinta contro il Torino. A differenza degli scorsi ritiri, però, sono solo tre gli uomini di Simone Inzaghi chiamati in causa dall’allenatore italiano: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi. Grande assente Nicolò Barella in via di recupero dall’infortunio, oltre che Matteo Darmian e Francesco Acerbi.

Le ultimissime novità dall’allenamento dell’Italia: presente la quota Inter!

ALLENAMENTO – In queste ore si è svolto il primo allenamento dell’Italia, che giovedì sera dovrà affrontare in casa il Belgio per la terza giornata di Nations League. E proprio dalla seduta di lavoro azzurra giungono notizie importanti, non solo sui giocatori dell’Inter. Stando a quanto riferito da Sky Sport 24, infatti, Spalletti ha scelto di sottoporre a un allenamento di scarico Pisilli, Pellegrini, Gabbia, Maldini, Vicario, Donnarumma e Cambiaso. Allenamento defaticante in palestra, dunque, per i giocatori appena nominati, che hanno disputato l’ultima partita di campionato con le rispettive squadre solo ieri. Per tutti gli altri sedici che compongono il restante gruppo, tra cui gli interisti Bastoni, Dimarco e Frattesi, regolare allenamento sul campo. Nella giornata di domani si attendono ulteriori novità, con in programma un’altra seduta, chiusa alla stampa e ai media, e una nuova conferenza stampa.