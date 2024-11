Italia in campo a -3 dal Belgio: l’Inter c’è! Le novità dall’allenamento

Ancora una sosta per le Nazionali, con l’Italia che inizia a preparare la sfida di Nations League contro il Belgio. Ecco le ultime notizie che giungono da Coverciano sull’allenamento. Presente anche la quota Inter.

ALTRA SOSTA – Con la fine della dodicesima giornata di Serie A può avere inizio la sosta per le Nazionali. Tutti i giocatori convocati dai rispettivi CT hanno lasciato i club per raggiungere i vari ritiri in giro per il Mondo. Non mancano, come sempre, gli uomini di Simone Inzaghi: sono ben quattordici i calciatori dell’Inter chiamati a rapporto, infatti. Nello specifico, quattro di essi si sono uniti al gruppo di Luciano Spalletti, per il consueto ritiro nel centro Sportivo di Coverciano. Proprio in queste ore si sta svolgendo il primo allenamento dell’Italia, da cui arrivano delle novità.

Italia, allenamento in corso: le ultime dal ritiro anche sui giocatori dell’Inter

LE NOVITÀ – Alla sfida di Nations League contro il Belgio mancano solo 3 giorni. Giovedì 14, alle ore 20.45, gli azzurri di Spalletti torneranno in campo per guadagnarsi i punti necessari a passare i quarti della competizione. Poi, domenica 17, sarà il momento di affrontare anche la Francia di Didier Deschamps. Come spiega Marco Nosotti in collegamento su Sky, per l’Italia oggi si tratta di un allenamento di scarico. Chi è sceso in campo ieri, con le rispettive squadre di club, lavora a parte. Il resto degli azzurri, invece, è già in campo. Tra questi, quindi, ci sarà Davide Frattesi, rimasto in panchina per Inter-Napoli. Lavoro leggero e differenziato, invece, per gli altri nerazzurri: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco chiamati in causa da Inzaghi nel big match di San Siro.