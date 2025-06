Italia, Buongiorno non ce la fa! Prima convocazione per Ranieri

Alessandro Buongiorno è costretto a lasciare il ritiro dell’Italia a causa della persistenza dei problemi fisici che gli hanno fatto saltare le ultime sfide con il Napoli. Al suo posto Luca Ranieri, alla prima convocazione in Nazionale.

LA NOTIZIA – Alessandro Buongiorno out, Luca Ranieri in: è questa la prima novità emergente dal ritiro dell’Italia di Luciano Spalletti. Per il capitano della Fiorentina, autore di un’ottima stagione in Serie A e Conference League, si tratta della prima convocazione in Nazionale maggiore. Il classe 1999 si aggregherà a un reparto difensivo che avrà, come altri esponenti “centrali”, i seguenti calciatori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Diego Coppola, Matteo Gabbia e Federico Gatti.

Ranieri sostituisce Buongiorno. Acerbi vede incrementate le chances di titolarità con l’Italia

LO SCENARIO – Con Buongiorno costretto a saltare i prossimi impegni della Nazionale, salgono inevitabilmente le quotazioni di Acerbi per una maglia da titolare contro la Norvegia. Non solo perché le alternative appaiono, al momento, in una posizione più defilata, ma anche per lo “storico” che riguarda gli scontri tra il calciatore nerazzurro e l’attaccante del Manchester City Erling Haaland. Nei due incontri in cui l’ha finora incontrato con la maglia del Manchester City, infatti, il norvegese non è mai andato a segno. L’auspicio del commissario tecnico Luciano Spalletti è di vedere replicarsi tale copione. Per porre le premesse di un successo fondamentale per le ambizioni “di Mondiale” degli azzurri.