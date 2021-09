Italia-Bulgaria non va oltre l’1-1: Barella sostituito dopo il giallo

Italia-Bulgaria si è appena conclusa e sul risultato di 1-1, con tutti i gol nel primo tempo (vedi articolo). Barella ha lasciato il campo al 63′, non utilizzati Bastoni e Sensi.

NIENTE SUCCESSO – L’Italia si ferma nella prima dopo la vittoria agli Europei. Contro la Bulgaria è un amaro 1-1: in gol al 16′ Federico Chiesa e al 40′ Atanas Iliev, tutto nel primo tempo. Nella ripresa ci prova Nicolò Barella per due volte, una in particolare finisce sull’esterno della rete. Al 63′ lascia il posto a Bryan Cristante, complice anche un cartellino giallo rimediato al 24′. L’Italia attacca tanto, ma non riesce a sfondare il muro bulgaro con Chiesa murato dal portiere. I cinque cambi di Roberto Mancini, fra cui Domenico Berardi e Giacomo Raspadori, non cambiano la situazione e il finale è tutto in avanti ma senza grandi idee. Si chiude al quinto minuto di recupero, prima mancata vittoria per l’Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali.