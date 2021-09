Italia-Bulgaria: Barella regolarmente in campo, sorpresa Bastoni?

Italia-Bulgaria di questa sera a Firenze potrebbe essere la partita di due azzurri dell’Inter. Nicolò Barella sarà regolarmente a suo posto nel centrocampo di Roberto Mancini, che potrebbe dare una chance da titolare anche ad Alessandro Bastoni.

Questa sera tornano in campo i campioni d’Europa. A Firenze si gioca Italia-Bulgaria, ritorno in campo della Nazionale di Roberto Mancini dopo il trionfo di Wembley nella finale degli Europei dello scorso luglio. Per la partita di questa sera, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, il commissario tecnico dovrebbe presentare una formazione titolare molto simile a quella vittoriosa nella rassegna continentale, ma con una significativa novità in chiave nerazzurra. Secondo Marco Nosotti per “Sky Sport” oltre a Nicolò Barella, titolarissimo negli schemi di Roberto Mancini, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto anche Alessandro Bastoni al fianco di Leonardo Bonucci nella difesa azzurra. Parte invece dalla panchina l’altro interista Stefano Sensi.