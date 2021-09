Italia-Bulgaria 1-1 al 45′: in gol Chiesa, Barella giallo

Italia-Bulgaria è ferma sull’1-1 all’intervallo. Al gol di Chiesa ha risposto Atanas Iliev, con gli Azzurri che si sono fatti raggiungere. Dell’Inter fin qui in campo solo Barella, ammonito.

PRIMA METÀ – L’Italia campione d’Europa in carica torna a giocare dopo quasi due mesi dalla finale di Wembley: all’intervallo con la Bulgaria è 1-1. Al 16′ bella combinazione fra Federico Chiesa e Ciro Immobile, botta secca del primo dal limite col mancino e palla in rete per il vantaggio degli Azzurri. Non dura, perché al 40′ Kiril Despodov (ex Cagliari) va via ad Alessandro Florenzi e crossa d’esterno per la girata a centro area di Atanas Iliev, nuovo attaccante dell’Ascoli. Nicolò Barella è stato ammonito al 26′ per un fallo a metà campo. In panchina gli altri due giocatori dell’Inter convocati dall’Italia, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi.