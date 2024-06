Italia-Bosnia, Spalletti stravolge tutto! In campo due dell’Inter: la probabile formazione

Stasera a Empoli, l’Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo contro la Bosnia per l’ultimo test amichevole prima dell’inizio di Euro2024. Rispetto la precedente sfida contro la Turchia, ci sarà un turnover totale. in Italia-Bosnia, dovrebbero giocare due giocatori dell’Inter.

TURNOVER MASSICCIO – Dopo il pareggio a reti inviolate di martedì scorso contro la Turchia, la partita di questa sera assume un’importanza cruciale per l’Italia. L’obiettivo è fornire risposte e segnali positivi in vista del debutto europeo contro l’Albania. Luciano Spalletti ha pianificato un turnover totale rispetto alla formazione vista contro la Turchia. Saranno infatti nove i cambi nella formazione iniziale, con solo Jorginho e Federico Chiesa confermati rispetto all’amichevole di Bologna. Questo massiccio cambiamento non deve essere interpretato come una prova generale per il debutto agli Europei, ma piuttosto come una tappa importante nella preparazione della squadra. Italia-Bosnia servirà per portare l’intera rosa degli azzurri a un livello di minutaggio simile.

Italia-Bosnia, la probabile formazione

NERAZZURRI IN CAMPO – Oltre ai cambi di formazione, Spalletti modificherà anche il modulo tattico. Rispetto alla difesa a quattro utilizzata contro la Turchia, stasera l’Italia passerà a una difesa a tre. Questo cambiamento permetterà al CT di sperimentare nuove soluzioni tattiche e di verificare la versatilità dei suoi giocatori. Tra i giocatori dell’Inter che scenderanno in campo in Italia-Bosnia, ci saranno Matteo Darmian e Davide Frattesi. Quest’ultimo sarà impiegato in un ruolo più avanzato rispetto a quanto visto con l’Inter, offrendo a Spalletti un’opzione in più nel reparto offensivo.

Di seguito la probabile formazione dell’Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca.