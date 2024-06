Italia-Bosnia, solo due dell’Inter dal 1′: la probabile formazione − SM

Stasera Italia-Bosnia, ultima amichevole pre-Europeo per la Nazionale di Luciano Spalletti. Dei cinque dell’Inter convocati, solamente due in campo.

ULTIME – Stasera alle 21 Italia-Bosnia, seconda e ultima amichevole pre Euro 2024. La Nazionale di Spalletti, dopo il pari contro la Turchia, va alla ricerca di progressi e risposte a sei giorni dall’esordio contro l’Albania a Dortmund. Il CT è pronto a ruotare il suo organico, dando spazio anche a chi non ha giocato al Dall’Ara di Bologna contro la selezione allenata da Vincenzo Montella. Dei cinque convocati dell’Inter, solamente due dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, come riferisce Sport Mediaset. Si tratta di Matteo Darmian e Davide Frattesi.

Italia-Bosnia, ruolo ‘jolly’ per Frattesi rispetto all’Inter

POSIZIONE INEDITA – Una delle novità di questa sera sarà sicuramente il ruolo di Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, mezzala pure nella squadra di Simone Inzaghi, giocherà in una posizione differente: ossia da trequartista nel 3-4-2-1 in coppia con Federico Chiesa e dietro l’amico Gianluca Scamacca. Gli altri tre dell’Inter a riposo, soprattutto Nicolò Barella, che non giocherà sicuramente neanche un minuto, in modo da arrivare bello che pronto contro l’Albania di Kristjan Asllani sabato prossimo.

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca.