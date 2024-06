Italia-Bosnia, pagelle: un’Inter a metà. Frattesi col voto più alto! – TS

Non mancano gli uomini dell’Inter anche in Italia-Bosnia, ultima amichevole prima della partenza per Euro2024. Davide Frattesi si distingue e guadagna il voto più alto nelle pagelle di TuttoSport.

VOTO PIÙ ALTO – Ieri sera gli azzurri di Luciano Spalletti sono scesi in campo per l’ultima amichevole in preparazione a Euro2024. Italia-Bosnia, andata in scena allo Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli, ha visto gli italiani uscire vincitori, grazie al gol messo a segno da Davide Frattesi al 38′. Il centrocampista dell’Inter, in campo dal primo minuto, si è reso ancora una volta decisivo, anche con indosso la maglia azzurra. Per questo le pagelle preparate da TuttoSport regalano a Frattesi un bel sette pieno, il voto più alto di tutti i calciatori protagonisti in Italia-Bosnia, insieme a quello di Gigio Donnarumma.

Non solo Frattesi, il giudizio agli altri due interisti di Italia-Bosnia

ALTRI DUE – Davide Frattesi non è l’unico giocatore dell’Inter ad aver disputato Italia-Bosnia. Anche Matteo Darmian è stato scelto da Luciano Spalletti per la titolarità nell’ultima delle amichevoli azzurre. Il centrocampista, ieri sera utilizzato dal CT come braccetto di destra, merita un bel sei e mezzo per la prestazione. Darmian, infatti, risulta sempre attento fino alla fine di Italia-Bosnia. Insufficienza, invece, per Federico Dimarco, subentrato al ventesimo minuto del secondo tempo. Il centrocampista dell’Inter ieri sera è entrato in campo non al meglio delle sue potenzialità, non riuscendo a deliziare come suo solito. Cinque in pagella per lui.

Fonte: TuttoSport – Sandro Bocchio