Italia-Bosnia, le scelte di Mancini: un giocatore dell’Inter dall’inizio – Sky

Mancini Italia

Italia-Bosnia di domani sera, esordio azzurro nella Nations League 2020/21, vedrà un po’ di Inter in campo. Il CT Mancini darà una maglia da titolare a Nicolò Barella

Ci sarà anche un po’ di Inter in Italia-Bosnia di domani sera, esordio azzurro nella nuova edizione della Nations League. Secondo “Sky Sport” infatti Nicolò Barella comporrà insieme a Jorginho e Zaniolo il centrocampo del 4-3-3 che verrà messo in campo da Roberto Mancini. In porta il titolare Donnarumma, difesa a 4 con Florenzi, Bonucci, Chiellini e l’ex Inter Biraghi, tridente offensivo composto da Insigne, Chiesa e Belotti.