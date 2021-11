Italia bloccata sullo 0-0 all’intervallo come la Svizzera: ultimi 45′ decisivi

Irlanda del Nord-Italia, partita di Qualificazioni Mondiali, si sta giocando in questo momento a Belfast. All’intervallo il match è sul punteggio di 0-0.

MATCH BLOCCATO – L’Italia punta all’accesso diretto ai Mondiali di Qatar 2022 e per ottenerlo deve battere l’Irlanda del Nord, tenendo sotto controllo il risultato di Svizzera-Bulgaria. Prima frazione di gioco complessa per gli Azzurri contro un avversario molto ordinato e pronto a ripartire in contropiede. La migliore occasione capita sui piedi di Giovanni Di Lorenzo all’8′ ma il portiere avversario non si fa sorprendere. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0, lo stesso di Svizzera-Bulgaria. Saranno quindi decisivi gli ultimi 45′, con l’Italia che mantiene il primo posto per il vantaggio nella differenza reti.