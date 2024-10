Italia-Belgio, Spalletti insiste col 3-5-2! Uno dell’Inter già certo – CdS

Verso Italia-Belgio, terza partita di Nations League. All’Olimpico di Roma, gli azzurri di Luciano Spalletti vanno a caccia del tris di vittorie. Ancora 3-5-2, con già uno dell’Inter sicuro di giocare dall’inizio.

CERTEZZA – Dopo i trionfi contro Francia e Israele, l’Italia si rituffa sulla Nations League con l’obiettivo di centrare contro il Belgio dell’italiano Domenico Tedesco la terza vittoria di fila. Ieri, il CT Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche alla spinosa domanda sul calendario fitto. A Coverciano si è svolto pure il primo allenamento di questo ritiro di ottobre. Defaticamento, riferisce il Corriere dello Sport, per chi ha giocato domenica, mentre per gli altri una seduta di lavoro tattico. La certezza è che anche contro il Belgio l’Italia varerà il 3-5-2.

Italia-Belgio, Spalletti va di 3-5-2: c’è Frattesi dal primo minuto!

ULTIME – Spalletti pensa già alla formazione da schierare in Italia-Belgio, partita in programma proprio all’Olimpico giovedì sera a partire dalle 20.45. Nel trio di centrocampo si va verso la riconferma del trio composto da Sandro Tonali, Samuele Ricci e Davide Frattesi. Quest’ultimo, a settembre, ha realizzato due gol: uno con la Francia e l’altro con Israele. Probabilmente saranno della partita pure gli altri due dell’Inter Federico Dimarco a sinistra e Alessandro Bastoni in difesa. In avanti, OK Mateo Retegui.

Fonte: Corriere dello Sport – f.p