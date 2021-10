Italia-Belgio, Mancini non rinuncia a Barella e ripropone Bastoni dal 1′ – Sky

Italia-Belgio, gara valevole per la finale 3°/4° posto di Nations League, è in programma domani alle 15. Il CT Mancini dovrebbe riproporre, dal 1′, i giocatori dell’Inter Barella e Bastoni. Le ultime da Sky Sport

IN CAMPO – Italia-Belgio è in programma domani alle 15. Per il “rematch” dei quarti di finale di Euro 2020, il CT azzurro Mancini non rinuncia a Barella in mezzo al campo. Confermato anche Bastoni al centro della difesa, preferito a Chiellini, in coppia con Acerbi. A completare il reparto arretrato Di Lorenzo a destra ed Emerson Palmieri a sinistra. A centrocampo, oltre al citato Barella, dovrebbero agire Jorginho e Locatelli. In attacco confermati Chiesa ed Insigne con la novità Raspadori al centro dell’attacco.