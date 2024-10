Italia-Belgio, Inter presente tra gli undici. La probabile formazione

Giovedì alle ore 20.45 si giocherà Italia-Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Luciano Spalletti farà utilizzo dei giocatori dell’Inter, la probabile formazione.

SCELTE – L’Italia cerca continuità contro il Belgio nel gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League. La squadra di Luciano Spalletti si sta preparando alla gara ed oggi si sono svolti i primi allenamenti. Nella precedente sosta ha vinto contro Francia e Israele segnando 5 gol e subendone appena 2. Le partite sono state una vera e propria sorpresa per l’ambiente dopo l’Europeo piuttosto deludente. Tra i protagonisti ci sono stati i giocatori dell’Inter, in particolare Davide Frattesi autore di 2 reti consecutive in entrambe le gare. Il centrocampista nerazzurro infatti sarà titolarissimo nella sfida con il Belgio, così come Alessandro Bastoni in difesa che sarà l’assoluto leader del reparto. Ci sarà un altro calciatore dell’Inter tra gli undici di Luciano Spalletti: Federico Dimarco. L’esterno coprirà tutta la fascia sinistra e sarà aiutato da Riccardo Calafiori in una condizione eccellente. A destra invece ci sarà Giovanni Di Lorenzo basso con Andrea Cambiaso a centrocampo. Di seguito la probabile formazione del ct ed ex allenatore dell’Inter in occasione di Italia-Belgio.

Italia-Belgio, la probabile formazione

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Tonali, Ricci, Dimarco; Raspadori, Retegui