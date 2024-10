Italia-Belgio, conferme per tre dell’Inter? La probabile formazione

Italia-Belgio sarà la terza sfida di questa Nations League per le due compagini europee: di seguito la probabile formazione di Luciano Spalletti, con l’attenzione rivolta a due calciatori dell’Inter.

LA SFIDA – Italia-Belgio, in programma per domani 10 ottobre alle ore 20:45 può rappresentare l’occasione per il terzo successo consecutivo in Nations League da parte della formazione di Luciano Spalletti. Il tecnico ex Inter cerca nuove conferme dalla sua Nazionale dopo i due convincenti risultati positivi contro Francia e Israele. Per farlo, il toscano dovrebbe affidarsi alle certezze che hanno accompagnato tali ultime due gare, consapevole di come attraverso l’acquisizione di consapevolezze gli azzurri possano tornare a recitare un ruolo da protagonisti a livello internazionale.

Italia-Belgio, la probabile formazione di Spalletti:

LE SCELTE – Spalletti dovrebbe impiegare dal primo minuto tutti gli interisti convocati per i due impegni di Nations League. Così, Alessandro Bastoni dovrebbe trovare posto come braccetto sinistro, Davide Frattesi come mezzala destra e Federico Dimarco come esterno sinistro. Per il resto, il tecnico azzurro dovrebbe confermare tutta la difesa e l’intero centrocampo visti contro la Francia. Resta un unico dubbio in attacco, con Giacomo Raspadori favorito su Lorenzo Pellegrini per agire alle spalle di Mateo Retegui.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti.