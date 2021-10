Italia-Belgio 2-1, Barella e Berardi decidono: azzurri terzi in Nations League

È appena terminata Italia-Belgio, sfida valevole per la finale per il terzo posto della UEFA Nations League. A decidere sono Nicolò Barella con un fantastico gol al volo e Domenico Berardi su calcio di rigore.

TERZO POSTO – Con i gol di Nicolò Barella e Domenico Berardi termina 2-0 Italia-Belgio. Dopo un primo tempo a reti inviolate, ci pensa proprio il centrocampista dell’Inter con un gran tiro al volo ad aprire le marcature. Gli avversari si rendono pericolosi in più occasioni colpendo addirittura tre legni, ma a raddoppiare è l’attaccante del Sassuolo che si presenta sul dischetto dopo un fallo in area di rigore ai danni di Federico Chiesa. Thibaut Courtois intuisce, ma il tiro di Berardi è così forte da far finire in ogni caso il pallone in rete. Sofferenza nel finale, quando Charles de Ketelaere sfugge sulla destra e fredda Donnarumma in uscita facendogli passare sotto le gambe il gol del 2-1 all’86’. Si conclude così con il terzo posto la UEFA Nations League degli azzurri.