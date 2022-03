Italia, Bastoni prima scelta di Mancini per la Macedonia: dubbi sul partner

L’Italia si prepara a sfidare la Macedonia del Nord nel primo playoff Mondiale in programma giovedì 24 marzo a Palermo. Secondo le ultime di Sky Sport, Bastoni sembra ormai essere certo del posto. Intanto Chiellini lavora in gruppo

POSTO CERTO – L’Italia scenderà in campo contro la Macedonia del Nord con una difesa diversa rispetto a quella dell’Europeo: Bonucci e Chiellini dovrebbero cercare di essere a disposizione per l’eventuale seconda partita. Chiellini oggi ha lavorato in gruppo ma verrà probabilmente preservato in caso di finale playoff. La coppia centrale dovrebbe dunque essere composta da Mancini, favorito su Acerbi e Bastoni mentre Florenzi ed Emerson Palmieri agiranno sulle fasce con Donnarumma in porta. Centrocampo con Barella, Jorginho e Verratti. In attacco Berardi, Immobile e Insigne.