Italia, Barella non parte: la lista dei convocati di Spalletti

Mancano pochi giorni alla sosta per le nazionali e al primo impegno dell’Italia in Nations League contro il Belgio. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati, non c’è Nicolò Barella.

CONVOCATI – Nicolò Barella non partirà con l’Italia in occasione degli impegni di Nations League. Il primo sarà giovedì prossimo contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma, il centrocampista dell’Inter non ci sarà. Tra i nerazzurri però ce ne sono altri chiamati da Luciano Spalletti: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi. Di seguito l’elenco completo dei giocatori presenti per l’Italia.

Italia, la lista dei convocati

Portieri: Di Gregorio, Donnarumma, Vicario.

Difensori: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Okoli, Udogie.

Centrocampisti: Fagioli, Frattesi, Pellegrini, Pisilli, Ricci, Tonali.

Attaccanti: Kean, Maldini, Raspadori, Retegui.