Italia, Barella e Bastoni premio da 250mila euro per la vittoria dell’Europeo – TS

Italia, la vittoria dell’Europeo significa anche premio in denaro per i giocatori che hanno conquistato meritatamente la vittoria sul campo, tra questi anche gli interisti Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.

PREMIO – L’Italia vince Euro2020, e i giocatori riceveranno un premio in denaro di 250mila così come già stabilito inizialmente dal presidente Gabriele Gravina a seguito di un accordo con gli azzurri. Non si tratta della cifra più alta, il Belgio, per esempio, avrebbe pagato 435mila euro, poco più di Germania e Spagna (400). La Federazione Italiana pagherà volentieri la cifra ai giocatori dato che si tratta del solo 20% totale incassato dall’UEFA per la vittoria della competizione. La FIGC, infatti, è riuscita a incassare ben 28.25 milioni di euro, il montepremi più ricco in assoluto nella storia degli europei. In arrivo anche un premio per i club che hanno prestato i giocatori in Nazionale per una cifra pari a 200 milioni di euro da divedere tra i 624 convocati.

Fonte: TuttoSport