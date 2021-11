Italia, Barella e Bastoni da valutare: lavoro a parte per i due interisti

L’Italia di Mancini si è ritrovata a Coverciano per preparare le due sfide di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 contro la Svizzera e l’Irlanda del Nord, in programma rispettivamente venerdì 12 e lunedì 15 novembre. Oltre a Barella, da valutare anche Bastoni, Immobile e Chiellini (QUI le dichiarazioni del CT azzurro)

DA VALUTARE – L’Italia di Roberto Mancini è attesa dalla sfida con la Svizzera, in programma venerdì 12 novembre a Roma. In palio c’è la qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 nonché la testa del girone. Non mancano i problemi al Commissario Tecnico azzurro perché oltre a Nicolò Barella, uscito malconcio dalla sfida con il Milan, lo staff azzurro dovrà valutare le condizioni dell’altro interista Alessandro Bastoni più Giorgio Chiellini e Ciro Immobile. Intanto i due nerazzurri e il laziale lavorano a parte.