Italia, Barella dal 1′ contro la Svizzera! Mancini sorprende in attacco

L’Italia di Mancini, dopo il pari con la Bulgaria, punta alla vittoria contro la Svizzera nel match in programma alle 20.45 e valido per la quinta giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2022. Di seguito le scelte ufficiali del Commissario Tecnico azzurro

CERTEZZE – L’Italia di Roberto Mancini, Campione d’Europa in carica, dopo il passo falso contro la Bulgaria vuole ottenere i 3 punti contro la Svizzera per non mettere a rischio la testa del girone. Il Commissario Tecnico azzurro si affida alle certezze, con la sorpresa Berardi in attacco. Il nerazzurro Nicolò Barella scende regolarmente in campo dal 1′ mentre rimangono fuori dall’undici titolare gli altri due nerazzurri, vale a dire Alessandro Bastoni e Stefano Sensi. Di seguito le scelte ufficiali.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.