Italia, Barella ‘diverso’ contro il Belgio! Altri tre dell’Inter: la probabile formazione

Questa sera l’Italia sfiderà il Belgio allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. Grande opportunità per gli azzurri allenati da Luciano Spalletti di consolidare la posizione ai vertici del gruppo. Oltre Nicolò Barella provato in una posizione “diversa” rispetto il solito, saranno altri tre i giocatori dell’Inter provati nella probabile formazione.

SFIDA CRUCIALE – L’Italia di Luciano Spalletti affronta questa sera il Belgio in una gara cruciale della Nations League. Lo Stadio Re Baldovino di Bruxelles ospiterà una sfida che potrebbe consentire agli Azzurri di qualificarsi ai quarti di finale con una giornata d’anticipo, evitando così di lasciare il discorso in sospeso fino all’ultimo confronto contro la Francia. Con il Belgio, basterebbe un pareggio per sigillare il passaggio del turno e ottenere un vantaggio significativo anche in vista del sorteggio per i Mondiali 2026​ considerato che, grazie al ranking, abbiamo già la certezza di essere testa di serie nei gruppi qualificazioni. Spalletti ha dichiarato che, per arrivare pronti agli appuntamenti futuri, serve la continuità dei risultati. In tal senso, la partita con il Belgio diventa un banco di prova decisivo per confermare la bontà del nuovo progetto azzurro. La Nazionale, in effetti, si trova a un punto di svolta e l’obiettivo del CT è di evitare incertezze.

Belgio-Italia, uno sguardo al campo: come cambiano gli azzurri

– In difesa, Luciano Spalletti ha optato per un assetto sperimentale a causa delle assenze: il giovane Alessandro Buongiorno sarà incaricato di marcare Romelu Lukaku, data la sua esperienza acquisita in allenamento con il Napoli. Per rafforzare la linea difensiva, si è valutato l’inserimento di Gatti per aggiungere centimetri, ma Spalletti si affiderà a Di Lorenzo, capitano del Napoli e pilastro difensivo. In attacco, l’Italia punta su Mateo Retegui, affiancato da un centrocampo di altissima qualità e dinamismo. Spalletti ha scelto Nicolò Barella per il ruolo di trequartista dietro l’unica punta. Il centrocampista dell’Inter agirà da trequartista, un ruolo che potrebbe sfruttare al meglio il suo dinamismo e la visione di gioco per rendere fluido il passaggio tra le due fasi.

ALTRE CONFERME – Andrea Cambiaso e Federico Dimarco agiranno ancora sulle fasce, i, capaci di coprire ampie porzioni di campo e di sostenere il pressing sugli esterni belgi, particolarmente in difficoltà per le assenze di Doku e De Ketelaere. La formazione dovrebbe presentarsi in un 3-5-1-1, con l’obiettivo di coprire bene in difesa e sfruttare le transizioni veloci. Donnarumma difenderà la porta, mentre Buongiorno, Alessandro Bastoni e Di Lorenzo completeranno la linea arretrata​

Italia la probabile formazione di Spalletti: quattro dell’Inter in campo

La probabile formazione dell’Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui.