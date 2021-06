Italia-Austria, non è serata per Barella: voto basso per lui – CdS

Italia-Austria, non una serata particolarmente brillante per Nicolò Barella, che non riesce ad esprimersi al meglio. Secondo il “Corriere dello Sport”, il peggiore degli azzurri.

VOTO – Italia-Austria, solo un guizzo di Nicolò Barella, il destro al volo respinto con i piedi dal portiere avversario. Serata non particolarmente entusiasmante per il centrocampista dell’Inter che non riesce ad esprimersi al meglio nella zona centrale del campo. Per lui anche un’ammonizione per proteste, tra le pagelle generali della partita, il suo è il voto più basso tra gli azzurri secondo il quotidiano romano: 5,5.

