Italia-Austria, Mancini scioglie i dubbi: solo panchina per Bastoni – Sky

Questa sera torna in campo l’Italia per gli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’Austria. Sarà una partita da dentro o fuori in cui non si potranno fare calcoli. Dopo il parziale turn-over nell’ultima partita della fase a gironi contro il Galles, il commissario tecnico Roberto Mancini tornerà ai titolari. Torna quindi al suo posto a centrocampo Nicolò Barella dopo il riposo concessogli dal tecnico contro il Galles. Si accomoderà invece in panchina l’altro interista Alessandro Bastoni, titolare contro il Galles. Secondo “Sky Sport” Roberto Mancini ha scelto il dubbio su chi prenderà il posto dell’infortunato Giorgio Chiellini al centro della difesa: sarà Francesco Acerbi.