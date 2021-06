Italia-Austria: Mancini ha un solo dubbio, ma non riguarda Barella – Sky

In vista di Italia-Austria (domani alle 21), il ct Roberto Mancini ha un solo ballottaggio per la formazione, secondo “Sky Sport”. Ma per Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, non ci saranno sorprese.

UN DUBBIO – Domani l’Italia affronterà l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2020. Il ct Roberto Mancini sta delineando la formazione, di cui dieci undicesimi sono già definiti secondo quanto riporta “Sky Sport”. Davanti a Gianluigi Donnarumma si ergeranno Leonardo Bonucci e Francesco Acerbi, con Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola sulle fasce. In attacco Domenico Berardi e Lorenzo Insigne affiancheranno Ciro Immobile. A centrocampo Nicolò Barella e Jorginho partiranno certamente titolari. L’unico riguarda il ballottaggio tra Marco Verratti e Manuel Locatelli: Mancini scioglierà le riserve solo domani.