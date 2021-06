Italia-Austria, Barella titolare. Un solo ballottaggio per il CT Mancini – Sky

È vigilia Italia-Austria, partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Un solo dubbio di formazione per il CT Mancini. Barella titolare. Le ultime da “Sky Sport”

LA PROBABILE – Italia-Austria si avvicina. La gara, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020, è in programma domani alle 21. Mancini, CT degli azzurri, si affiderà ai titolari: Donnarumma tra i pali, a destra, al posto dell’infortunato Florenzi, ci sarà Di Lorenzo. Bonucci sarà al centro della difesa in coppia con Acerbi, che prenderà il posto dell’infortunato Chiellini. A sinistra torna titolare Spinazzola. Centrocampo formato da Barella, Jorginho ed uno tra Verratti e Locatelli. In attacco pronti Berardi ed Insigne sulle corsie esterne con Immobile al centro.