Italia-Austria: Barella titolare. Bastoni dalla panchina − Sky

ULTIME DAL CAMPO − Manca poco all’inizio dell’ottavo di finale tra Italia e Austria, in diretta dalle 21.00 dallo stadio di Wembley. Il CT Roberto Mancini sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione. A centrocampo, l’unico nodo era quello tra Marco Verratti e Manuel Locatelli, con il giocatore del Psg pronto ad accomodarsi in mezzo insieme a Jorginho e Nicolò Barella. In difesa, out Florenzi a destra con Di Lorenzo che prenderà il suo posto, mentre la coppia centrale dovrebbe essere composta da Leonardo Bonucci e Francesco Acerbi. Fuori sia il capitano Giorgio Chiellini che l’interista Alessandro Bastoni. A completare il reparto davanti Gianluigi Donnarumma, ci sarà Leonardo Spinazzola a sinistra. In avanti, a meno di clamorose sorprese presente il trio Domenico Berardi, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne.