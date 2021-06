Italia-Austria, Barella non si tocca. Qualche dubbio per Mancini − Sky

In vista della gara contro l’Austria valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, Mancini ha qualche dubbio di formazione. Barella, insieme a Jorginho, è uno degli intoccabili. Come riporta “Sky Sport”, ballottaggio in centrocampo tra Locatelli e Verratti e qualche perplessità in difesa

DUBBI DI FORMAZIONE − L’Italia si è qualificata con il primo posto nel girone A agli ottavi di finale di Euro 2020. La sua prossima avversaria sarà l’Austria dell’ex Inter Arnautovic che nella giornata di ieri ha battuto l’Ucraina nel gruppo C. Per Roberto Mancini, ci sono alcuni dubbi di formazione in vista della gara di sabato alle 21.00 a Wembley. In primis, quello relativo al ballottaggio tra Manuel Locatelli e Marco Verratti, uno di loro andrà ad affiancare gli intoccabili Nicolò Barella e Jorginho. Mentre, le altre perplessità sono riconducibili in difesa con Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi non ancora al 100%, pronti in caso Francesco Acerbi e Giovanni Di Lorenzo. In avanti, invece, l’altro ballottaggio è quello tra Domenico Berardi e Federico Chiesa.