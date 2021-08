Italia, arrivano le convocazioni di Mancini: tre dell’Inter nella lista

Arrivano le convocazioni del Commissario Tecnico Roberto Mancini per le tre sfide che vedranno l’Italia – reduce dalla vittoria del titolo a EURO 2020 – contro Bulgaria, Svizzera e Lituania per le qualificazioni a Qatar 2022. In lista tre giocatori dell’Inter.

TRE NERAZZURRI – Archiviata la vittoria a EURO 2020, l’Italia di Roberto Mancini riparte dalle qualificazioni a Qatar 2022, prossima edizione della Coppa del Mondo. Tre gli impegni per gli azzurri, che affronteranno la Bulgaria (dopo lo 0-2 dell’andata), la Svizzera e la Lituania (dopo lo 0-2 dell’andata). Tra i giocatori dell’Inter convocati ci sono Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi, che torna dopo il forfait causa infortunio per l’Europeo.