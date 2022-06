Italia-Argentina, le formazioni ufficiali: due dell’Inter in campo

Italia-Argentina si gioca allo Stadio Wembley di Londra alle 20.45, sfida valevole per la ‘Finalissima’. In campo i nerazzurri Nicolò Barella da una parte e Lautaro Martinez dall’altra. Dalla panchina Alessandro Bastoni.

FINALISSIMA – Gara di lusso questa sera a Londra: Italia-Argentina, valida per la ‘Finalissima’. Sfida che vede affrontarsi i campioni d’Europa e i campioni di Sudamerica. Tanta Inter in campo questa sera, con Nicolò Barella da una parte e Lautaro Martinez dall’altra. Panchina per Alessandro Bastoni.

ITALIA-ARGENTINA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori.

A disposizione: Cragno, Meret, Spinazzola, Locatelli, Lazzari, Florenzi, Politano, Acerbi, Cristante, Scamacca, Pellegrini, Bastoni.

Commissario tecnico: R. Mancini

Argentina (4-2-3-1): E. Martinez; Tagliafico, Romero, Otamendi, Molina; De Paul, Rodriguez; Di Maria, Dybala, Messi; Lautaro Martinez.

A disposizione: Armani, Foyth, Mac Allister, Pezzella, Acuña, Alvarez, Rulli, Palacio, Gonzalez, Lisandro Martinez, Gomez, Lo Celso.

Commissario tecnico: L. Scaloni