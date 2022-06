Italia-Argentina, KO Insigne. Uno solo dell’Inter: la probabile formazione – CdS

Italia-Argentina in programma questa sera, mister Roberto Mancini effettua qualche cambio di formazione considerando le assenze, ultimo su tutti Lorenzo Insigne. In campo uno dell’Inter: ecco la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – L’Italia torna a Wembley per la finalissima contro l’Argentina. Non sarà la squadra titolare a scendere in campo, diverse le assenze: da Chiesa a Berardi, ma anche Spinazzola e ora pure Insigne. Non ci sarà neanche il centravanti titolare, Ciro Immobile, bensì Andrea Belotti. Con lui in attacco anche Bernardeschi e Raspadori, che prende il posto del napoletano. Nicolò Barella inamovibile, completerà il centrocampo con Pessina e Jorginho. Ultima in Nazionale per Giorgio Chiellini, che farà coppia con Bonucci.

Di seguito la probabile formazioned ell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori.