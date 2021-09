Italia-Argentina diventa realtà: UEFA e CONMEBOL annunciano la nuova competizione!

Italia-Argentina non è più solo un sogno ma anche una sfida da mettere quanto prima in calendario. UEFA e CONMEBOL hanno annunciato la competizione che vedrà in campo i vincitori degli Europei e della Copa America. In casa Inter significa, al momento, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella contro Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Di seguito il comunicato ufficiale della UEFA

ITALIA-ARGENTINA 20022 – “UEFA e CONMEBOL hanno annunciato oggi l’ampliamento della loro cooperazione esistente e l’organizzazione di una partita tra i vincitori di UEFA EURO 2020 (Italia) e i vincitori della CONMEBOL Copa America 2021 (Argentina) durante la finestra internazionale di giugno 2022 in una sede da confermare. L’organizzazione di questa partita fa parte dell’espansione della cooperazione tra UEFA e CONMEBOL, che include in particolare le categorie di calcio femminile, futsal e giovanile, lo scambio di arbitri e programmi di formazione tecnica. L’accordo raggiunto dalle due organizzazioni copre attualmente tre edizioni di questo match tra i rispettivi vincitori continentali. E prevede anche l’apertura di un ufficio congiunto a Londra, che avrà il compito di coordinare progetti di interesse comune. Raggiungendo questo accordo, UEFA e CONMEBOL esprimono il loro impegno per lo sviluppo del calcio al di fuori delle loro zone geografiche, come ponte che unisce persone, paesi, continenti e culture. Anche il Comitato Esecutivo UEFA e il Consiglio CONMEBOL hanno espresso una forte volontà di continuare a collaborare su altre questioni di reciproco interesse in futuro”.

Fonte: Sito Ufficiale della Confederazione [UEFA.com]