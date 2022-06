Italia-Argentina, cambio all’ultimo per Scaloni: Dybala in panchina!

Italia-Argentina in campo per la finalissima a Wembley, partita che avrà inizio proprio in questi minuti. Cambio all’ultimo per l’Albiceleste di Lionel Scaloni: fuori Paulo Dybala.

CAMBIO ALL’ULTIMO – Italia-Argentina, cambio all’ultimo per la Nazionale allenata da Lionel Scaloni. Paulo Dybala inizialmente era stato inserito tra i titolari della partita (vedi articolo) dietro a Lautaro Martinez, con Di Maria e Lionel Messi. A pochi minuti prima della partita, il suo nome è stato corretto con quello di Giovani Lo Celso. Infortunio o errore UEFA? Si attendono novità nelle prossime ore.