Italia, allenamento finito: Inter presente. Ma a Spalletti ne manca uno!

Archiviata la Francia, l’Italia torna a lavoro mettendo nel mirino la sfida di Nations League contro l’Israele. Di seguito tutti gli aggiornamenti dopo l’allenamento del team di Spalletti.

RIPRESA – Solo ventiquattro ore fa l’Italia di Luciano Spalletti scendeva in campo al Parco dei Principi per cercare di ostacolare la Francia di Didier Deschamps. Dopo un’esordio destabilizzante l’impresa degli azzurri è riuscita, anche grazie all’apporto degli interisti Federico Dimarco e Davide Frattesi che hanno dato inizio alla rimonta. All’indomani della sfida gli azzurri hanno lasciato la Parigi, dirigendosi a Budapest, dov’è in programma lunedì la seconda sfida del girone di Nations League. Proprio in vista del prossimo imminente impegno l’Italia è tornata subito ad allenarsi.

Le ultime notizie dall’allenamento dell’Italia

ASSENZA – Il gruppo azzurro è in Ungheria, dove ha già iniziato a prepararsi per Israele-Italia. Ed è proprio da Budapest che arrivano notizie importanti sui calciatori italiani, che oggi pomeriggio sono stati impegnati nell’allenamento. Come mostrano le immagini di Sky Sport 24, la sessione di lavoro dell’Italia è termina e gli azzurri hanno fatto il loro rientro in hotel. I ragazzi di Spalletti sono scesi dal pullman per fare il loro ingresso nell’impianto in cui alloggeranno in questi giorni. Tra questi, però, non è comparso Riccardo Calafiori, che contro la Francia ha abbandonato il campo lamentando un problema. A quanto pare il guaio fisico continua a impensierire il difensore dell’Arsenal, che oggi pomeriggio non si è unito al resto del gruppo dell’Italia per l’allenamento. Tutto rientrato, invece, per Davide Frattesi, regolarmente a lavoro insieme agli altri due giocatori dell’Inter.