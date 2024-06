Italia, allenamento in corso: grosse novità su Frattesi! Attesa Barella

Tre giorni al debutto dell’Italia agli Europei, nel match del Gruppo B contro l’Albania (sabato ore 21 a Dortmund). Dall’allenamento di oggi arrivano novità su Barella e Frattesi, i due giocatori dell’Inter con qualche problema.

LA SITUAZIONE – C’era grande attesa per l’inizio dell’allenamento dell’Italia, il secondo a Iserlohn ossia il campo base dove gli Azzurri rimarranno per questi Europei. Questo per le condizioni dei tre giocatori acciaccati, tutti a centrocampo: Nicolò Barella, Nicolò Fagioli e Davide Frattesi. Si è appena aperto il riscaldamento, agli ordini di Luciano Spalletti, con il gruppo degli Azzurri che proseguirà in vista della partita contro l’Albania di sabato. E per la presenza almeno di uno ci sono indicazioni confortanti.

Italia-Albania -3: gli aggiornamenti su Barella e Frattesi

LE NOVITÀ – Ieri Frattesi non si era allenato per un piccolo fastidio accusato all’inizio della seduta. Il centrocampista dell’Inter, in gol nell’amichevole Italia-Bosnia 1-0 di domenica, è però regolarmente in gruppo. Un grande segnale, perché la sua presenza per l’Albania a questo punto è possibile. Non c’è, almeno per ora, in gruppo Fagioli che deve smaltire un leggero affaticamento. Possibile però torni in gruppo domani. Per Barella ancora da attendere, lui per Italia-Albania rimane in dubbio.