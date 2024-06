Italia-Albania, rifinitura degli Azzurri finita! La situazione di Barella

Stamattina rifinitura in Germania per la Nazionale di Spalletti, in vista di Italia-Albania di stasera a Dortmund. Arrivano aggiornamenti su Barella, che riporta Sky Sport.

IN CRESCITA – Italia attesa stasera dall’esordio agli Europei contro l’Albania. La prima giornata del Gruppo B mette subito di fronte gli azzurri a un avversario da non sottovalutare, per partire al meglio e difendere il titolo conquistato nel 2021. Per questo, Luciano Spalletti deve scegliere al meglio la formazione. Negli ultimi giorni si è dovuto concentrare sul centrocampo, viste le condizioni precarie di Nicolò Barella, Nicolò Fagioli (che stasera non ci sarà) e Davide Frattesi. Ecco quanto emerge dalla seduta di rifinitura, che è andata in scena nella tarda mattinata di oggi.

Italia-Albania, le condizioni di Barella in vista del debutto

CE LA FA O NO? – Che Barella fosse a disposizione di Spalletti per Italia-Albania si era già capito negli ultimi giorni. La rifinitura di stamattina ha però sciolto gli ultimi dubbi, perché il centrocampista dell’Inter ha fatto tutta la seduta con il gruppo e a un buon ritmo. Ci sarà quindi la possibilità di utilizzarlo, con Sky Sport che lo dà titolare al fianco di Jorginho nel 4-2-3-1 della Nazionale. Un recupero all’ultimo, visto che Barella aveva saltato le amichevoli contro Turchia e Bosnia per via di un leggero affaticamento muscolare ora superato.